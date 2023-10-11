Сотрудники ИркАЗа почтили память бывшего директора завода

Заводчане посетили городской музей Г.И. Шелехова, в котором состоялось мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения почетного гражданина г. Шелехова, Заслуженного изобретателя РСФСР, директора Иркутского алюминиевого завода Ивана Ивановича Соболя.

На встречу были приглашены родственники Ивана Ивановича - сын Алексей Иванович, его супруга Яна Вадимовна, почетные граждане города Шелехова, первостроители, слушатели историко-краеведческого факультета высшей народной школы, учащиеся 7 класса школы №6 и члены Молодежного совета шелеховской промплощадки РУСАЛ.

- Коллектив ИркАЗа всегда отличался тем, что каждый работник знает и чтит традиции, которые были заложены предыдущими поколениями. Под руководством Ивана Ивановича наш завод стремительно развивался и сейчас действительно наш металл играет огромную роль в экономике всей страны. Мы очень благодарны за то, что Иван Соболь сохранил и развил такое крупное производство. А главное мы понимаем, чтобы руководить заводом нужен талант, профессиональные знания и неравнодушие к предприятию и коллективу.

Ранее сотрудники Иркутского алюминиевого завода вместе с работниками городского музея и почетными жителями города Шелехов возложили цветы к могиле Ивану Ивановичу Соболь, который руководил ИркАЗом 13 лет.