Ставку по ипотеке для участников СВО могут снизить до 2%

Такая же ставка действует для жителей ДФО. Об этом пишут «Известия».

Правительству предлагают снизить ставку ипотечного кредита до 2% для мобилизованных, участников СВО. С такой просьбой в адрес вице-премьера, руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко обратился зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Документ имеется в распоряжении «Известий».

– Льготная ипотека для всех семей участников СВО – это крайне важная мера поддержки тех, кто готов отдать за интересы страны не только здоровье, но и свою жизнь. С учетом того, сколько уже сделали для России мобилизованные и добровольцы, предоставление государством для них более выгодных условий жилья не должно становиться предметом рассуждений и экономического торга, – сказал «Известиям» Анатолий Выборный.

По его словам, семьи мобилизованных должны быть социально защищены и иметь заслуженные льготы по приобретению жилья, такие как снижение ипотечной ставки до 2%.

Ранее эксперты сообщили о том, что средняя стоимость вторичной недвижимости в России по итогам третьего квартала год к году выросла на 8%, до 92 тыс. руб. за 1 кв. м, стоимость среднего лота увеличилась на 13%, до 4,5 млн руб. Такие подсчеты приводит «Авито Недвижимость».

Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко связывает рост цен с реализацией отложенного спроса из-за снижения напряжения в обществе. По ее словам, часто спрос концентрируется на наиболее бюджетных предложениях. Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова добавляет, что росту продаж способствовали и появившиеся в третьем квартале опасения удорожания ипотечного кредитования вслед за повышением ключевой ставки: покупатели торопились выйти на сделку на одобренных условиях.

По данным «Авито Недвижимости», спрос на вторичное жилье в России по итогам третьего квартала превысил уровень прошлого года на 15%, совокупный объем экспозиции сократился на 1%.