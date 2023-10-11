Одна шина зимней резины обойдется россиянам в 6 тыс. рублей

Осенью этого года их стоимость выросла на 8-12%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Чек Индекс».

Продажи зимних шин в сентябре-октябре 2023 выросли на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных «Авито». Около половины продаж на платформе сегодня приходится на новую резину, спрос на нее повысился на 58%, а продажи подержанных шин сократились на 4%. При этом готовить свои автомобили к зиме россияне активно начали еще в летние месяцы, отмечают эксперты.

Продажи шин в период с 1 сентября по 8 октября в Москве выросло на 39% по сравнению с этим же периодом прошлого года, сообщил «Чек Индекс».

На маркетплейсе Ozon в начале октября спрос на зимние шины вырос на 35%. На Wildberries в августе-сентябре 2023 года приобрели почти в четыре раз больше зимних покрышек, чем за аналогичный период 2022-го. На этой площадке наиболее востребованными оказались модели с металлическими шипами.

Средний чек по зимним шинам по всей России составил 6070 рублей за штуку, что на 8% выше, чем в прошлом году, подсчитали в «Чек Индексе». В Москве он вырос на 12% и составил 6337 рублей.

Ранее стало известно, что Lada возглавила рейтинг самых востребованных машин в России. Эксперты отмечают, что в некоторых городах новые автомобили в среднем продавались дешевле подержанных. Такая ситуация была зафиксирована в Нижнем Новгороде и Самаре. При этом корейские и японские машины по востребованности обошли китайские.

Китайские автомобили еще пока не набрали серьезную массу на российском рынке. В стране более 40 млн легковых авто, и тот объем машин из КНР, который был продан за последние два-три года, еще слабо влияет на общую статистику. В 2023 году новых автомобилей будет продано около 1 млн, а подержанных – больше 4 млн, может быть, даже 5 млн.