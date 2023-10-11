Первый форум сельской молодёжи стартовал в Иркутской области

Впервые в Иркутске на базе регионального Дома молодежи прошёл Форум сельской молодёжи, в котором приняли участие около 100 человек. Это студенты и молодые специалисты образовательных организаций, в том числе Иркутского государственного аграрного университета и аграрного техникума, работники сельских учреждений культуры, здравоохранения, социальной защиты населения и молодежной политики, фермерских и личных подсобных хозяйств, представители организаций, занимающихся вопросами развития сельского хозяйства, и Иркутского регионального отделения Российского союза сельской молодежи.

Целью форума является создание условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодёжи, а также определения форм сотрудничества органов государственной власти, образовательных организаций, молодежных общественных объединений в работе по социальному развитию сельских территорий, формирования кадрового резерва агропромышленного комплекса, популяризации сельскохозяйственного труда и сельского образа жизни среди молодежи Иркутской области.

Организатором форума выступило министерство по молодежной политике Иркутской области в рамках реализации федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование» при поддержке Росмолодежи в рамках субсидии «Регион для молодых». Двухдневная программа форума состояла из двух блоков — проектного и образовательного. В первом блоке участники занимались разработкой проектов, направленных на повышение социальной и экономической активности сельской молодежи. В рамках образовательного блока прошли мастер-классы, лекции, стратегические сессии, направленные на личностный и профессиональный рост участников форума.

Перед участниками выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Ребята смогли задать вопросы о развитии инфраструктуры для молодежи, состояния кадровой обеспеченности, экологии, поддержки сельской молодежи и другие.

Директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова была приглашена на мероприятие в качестве спикера. Она поделилась с участниками существующими программами банка по развитию молодых специалистов, включая возможности цифровой платформы «Я в Агро» и «РСХБ в цифре». Особенно заинтересовали участников тезисы по развитию личностных навыков для успешного ведения бизнеса и построения карьеры.

«Россельхозбанк поддерживает молодежь, которая решила связать свою жизнь со сферой АПК. Банк работает комплексно и сразу по нескольким направлениям. Это и образовательные проекты, и стипендиальные программы для студентов российских аграрных вузов. Специально для молодежи банк создал и развивает цифровую платформу «Я в Агро», которая объединяет всех, кто хочет учиться, развиваться и строить карьеру в агросекторе. На территории Иркутской области мы активно сотрудничаем с Иркутским региональным отделением Российского союза сельской молодежи и будем поддерживать их инициативы по проведению подобных форумов», – отметила Наталья Баркова.