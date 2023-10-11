Российские туристы не спешат уезжать из Израиля

Несмотря на начало военного конфликта, рассказали «Известиям» в АТОР.

На данный момент в Россию вернулись только те, у которых планово закончились сроки тура. Зато туристы, которые планировали вылететь в Израиль, массово отменяют поездки. Один из туроператоров сообщил «Известиям», что от туров уже отказались все клиенты, у другого остались единичные брони – на ноябрь.

Эти люди получают возврат средств в полном объеме, отметили представители отрасли. В последнее время турпоток в Израиль из России был небольшой из-за дороговизны – отдых в стране обходился минимум в $1 тыс. на человека без учета перелета.

– По предварительным данным, это менее половины туристов, отдыхающих в эти даты в Израиле, – рассказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По данным АТОР, на 7 октября в стране находилось около 100 организованных путешественников и некоторое количество самостоятельных туристов, «которое оценить невозможно».

Ранее российским авиакомпаниям «дали указания» предоставлять пассажирамзадержанных рейсов из Израиля все необходимые услуги, а также по обмену и возврату билетов без штрафов, сообщило министерство иностранных дел РФ. Ведомство отметило, что перевозчики должны неукоснительно соблюдать Федеральные авиационные правила.

МИД РФ напомнил, что прямые перелеты между Россией и Израилем осуществляют авиакомпании Red Wings и «Азимут» – они летают в Тель-Авив из Сочи, Махачкалы и Минеральных вод и в обратном направлении. Авиакомпании в уведомляют пассажиров об изменении расписания по электронной почте и СМС.