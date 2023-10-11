Энергетики в этом году направили жителям Иркутской области почти 4,5 млн виртуальных квитанций

С начала года в «Иркутскэнергосбыте» (входит в Эн+) на 7% выросло число клиентов, предпочитающих бумажным счетам электронные документы. Сегодня на онлайн-платежки подписаны более 515 тысяч жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе «Иркутскэнергосбыта».

На производство электронных квитанций потребовалось бы более 22 тонн бумаги, для печати более 4 миллионов бумажных платежек необходимы 377 деревьев. Получается, что такое количество зеленых насаждений сохранили жители Иркутской области.

– Мы призываем наших клиентов более ответственно относиться к окружающей среде. Ведь сделать это достаточно просто. Тем более, что у электронных квитанций есть несколько весомых преимуществ. Во-первых, это безопасно, ведь документ не вытащат из вашего почтового ящика, а значит, никто не узнает персональные данные. Во-вторых, электронные квитанции приходят раньше бумажных. В-третьих, виртуальную платежку можно сохранить на любое из ваших мобильных устройств и посмотреть, когда возникнет необходимость, – Андрей Сугоняко, руководитель отдела маркетинга «Иркутскэнергосбыт» (входит в Эн+).

Меньше одной минуты потребуется, чтобы подписаться на онлайн-квитанцию. Для этого необходимо зайти в мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт» или в личный кабинет на сайте компании: напротив строки «счет по e-mail» поставить «галочку» и нажать кнопку «сохранить информацию».