«РусАгроМаркет» оцифровал более тысячи видов товаров при помощи облака CloudMTS

МТС объявляет, что холдинг «РусАгроМаркет» развернул систему управления своим новосибирским оптово-распределительным центром (ОРЦ) в облаке CloudMTS. Это позволило компании сэкономить на строительстве собственной вычислительной инфраструктуры и сократить время развертывания системы. За время работы системы компания перенесла в виртуальную инфраструктуру провайдера сведения более чем о 1000 видов товаров.

Холдинг «РусАгроМаркет» реализует проект федеральной сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) сельхозпродукции. Цель проекта - модернизация логистики и складской инфраструктуры российского агропромышленного сектора, обеспечение новых каналов сбыта сельхозпродукции. Первый ОРЦ компании был открыт в 2021 году в Новосибирске. На его основе функционируют распределительные центры крупнейших федеральных продуктовых сетей региона, склад временного хранения и оптовый рынок сельхозпродукции.

Оптово-распределительный центр «РусАгроМаркета» является одним из крупнейших в Сибири. В нем содержится более тысячи видов товаров. Для упрощения работы все они были занесены в WMS - систему управления складом, которая была развернута в виртуальной инфраструктуре CloudMTS. Это позволило сэкономить на строительстве собственных вычислительных мощностей и ускорило запуск системы.

Используя виртуальную инфраструктуру CloudMTS, компания в 2022 году запустила В2В маркетплейс «Русагро.маркет». С его помощью организации, работающие в сфере среднего опта, несетевой розницы, а также HoReCa получили возможность делать оптовые заказы продуктов питания для дальнейшей перепродажи. Маркетплейс работает на базе логистической инфраструктуры «РусАгроМаркет» в Сибирском федеральном округе. К площадке уже подключено более 150 компаний.

Еще одна важная задача – наладить бесперебойную связь между различными частями предприятия. Главный офис «РусАгроМаркета» находится в Москве, а ОРЦ – в Новосибирске, и сотрудники компании периодически испытывали сложности при работе с удаленными ресурсами из-за потерь связи. Для решения вопроса CloudMTS установил на инфраструктуре холдинга программно-аппаратный комплекс SD-WAN, который позволил компании избежать разрывов связи, как при соединении между Москвой и Новосибирском, так и при работе с несколькими провайдерами интернета в самом городе.