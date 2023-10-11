Инфраструктуру по обращению с ТКО создадут в Приангарье

В стране уже введено в эксплуатацию 224 объекта по обработке и утилизации отходов. Обрабатывается более 50% отходов. Утилизация на сегодняшний день выше 12%. В отрасль удалось вовлечь более 30 млрд рублей. Об этом рассказала заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Региону необходима инфраструктура, соответствующая современным требованиям действующего экологического законодательства. Для этого мы приступили к реализации значимого комплексного объекта мощностью обработки ТКО до 405 тыс. тонн в год и мощностью утилизации до 141 тыс. тонн в год. Строительство запланировано за счёт льготного финансирования ППК «Российский экологический оператор» и капитального гранта из средств областного бюджета в размере 1,5 млрд рублей. Общая стоимость объекта – 2,9 млрд рублей, – заявил на Российском экологическом форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По мощности объект станет крупнейшим за Уралом и позволит достичь 51% показателя по сортировке ТКО, 26% по доле направленных на утилизацию ТКО. Для достижения к 2030 году 100% показателя по сортировке и снижению в два раза количества захораниваемых отходов региону необходимо еще 10 комплексных объектов ТКО. Сейчас разрабатывается проектная документация по семи объектам.

Глава региона внес предложения, направленные на недопущение роста тарифов на услугу регоператора для потребителей. Одним из новых механизмов может быть использование экологически «окрашенных платежей» предприятий, которые можно направить на создание инфраструктуры по обращению с ТКО.

Во время совещания обсудили также вопрос создания полноценной системы обращения с ТКО на Байкальской природной территории.

Для обеспечения схемы транспортировки и размещения ТКО из центральной экологической зоны существует потребность в проектировании и строительстве четырёх объектов. Игорь Кобзев предложил рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации, установив возможность получения тарифа на утилизацию отходов путем биокомпостирования.

– Озвученные предложения по новым финансовым механизмам позволят достичь к 2030 году показателей, определенных в Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», – сказал губернатор Игорь Кобзев.