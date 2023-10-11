Россельхозбанк стал лидером в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса 2023

Россельхозбанку присвоена наивысшая категория (ААА+++) Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2023 года. Банк подтвердил свой статус компании с максимальным уровнем противодействия коррупции.

Россельхозбанк принял участие в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса 2023, который проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Независимые эксперты РСПП провели комплексную оценку соответствия деятельности Банка международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции – Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

По итогам данной оценки аудитором рассчитан удельный показатель соответствия деятельности Россельхозбанка международному стандарту ISO 37001:2016, который составил 99,33%, что лучше показателей прошлых лет – 95,80% в 2021 году и 98,47% в 2022 году.

Это соответствует наивысшей категории Рейтинга (класс ААА+++) – компании с максимальным уровнем противодействия коррупции.

2 октября 2023 года на Антикоррупционном форуме российского бизнеса, прошедшего на площадке РСПП при поддержке Россельхозбанка, опубликованы результаты рейтинга. При открытии Форума Президентом РСПП Александром Шохиным отмечен вклад Банка в развитие антикоррупционного менеджмента в бизнес сообществе и выражена благодарность за поддержку

в организации Форума.

На мероприятии участники обменялись опытом и обсудили перспективы развития антикоррупционного менеджмента. Гостями Форума стали представители крупнейших компаний и государственных структур, среди которых представители Государственной Думы РФ, Управления Президента РФ государственной службы, кадров и противодействия коррупции, Минтруда России, Генеральной прокуратуры РФ и др.

С докладом на тему «Эффективное антикоррупционное управление

в корпоративном секторе» на форуме выступил представитель Департамента комплаенс-контроля Россельхозбанка – Владислав Макосов. В нем он выделил предпосылки к внесению изменений в статью 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и внес предложения по разработке «Единого национального стандарта построения системы управления противодействием коррупции в организациях».

По окончании форума результаты Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2023 опубликованы на официальном сайте РСПП.