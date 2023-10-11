Александр Ведяхин: реализация закона о расширенной ответственности производителя кардинально изменит отрасль переработки отходов

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин принял участие в Российском экологическом форуме (РЭФ). Выступая на пленарном заседании «Принцип цикличности: РОП, концессии и инвестиции — реперные точки новой экосистемы» он отметил, что Сбер поддерживает реформу обращения с отходами и приветствует вступление в силу закона о расширенной ответственности производителей (РОП).

Как рассказал Александр Ведяхин, ещё в 2019 году Сбер и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере твёрдых коммунальных отходов (ТКО), нацеленное на изучение лучших мировых практик РОП. На основе международного опыта и был подготовлен новый федеральный закон о РОП, который начнёт действовать с 1 января 2024 года. Его цель — максимальное возвращение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот и минимизация неперерабатываемых отходов.

Согласно закону, утилизировать отходы от упаковки будут обязаны её производители, а не компании, которые производят товар. Если они не готовы утилизировать её самостоятельно, им необходимо уплатить экосбор. Производители, выпускающие упаковку из экологических материалов, будут платить сниженный экосбор.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Реализация нового закона в перспективе 5–7 лет может преобразить отрасль. Как у производителей упаковки, так и у компаний, которые перерабатывают отходы, возрастает мотивация делать более экологичную продукцию и рассчитывать на экономическую поддержку от экосбора. К нам в Сбер всё чаще обращаются клиенты с проектами переработки различных видов отходов, и их бизнес-модель основывается на РОП. Поэтому мы считаем важным составить прозрачные и понятные формулы расчёта для производителей и переработчиков, выработать правила сбора и доведения РОП до переработчиков».

Реализация реформы потребует инвестиций и новых финансовых инструментов, подчеркнул Александр Ведяхин. Сбер уже предоставил 57 млрд рублей на создание инфраструктуры переработки и утилизации ТКО в 7 российских регионах. До 2025 года в 49 субъектах РФ уже запланированы подобные проекты на 216 млрд рублей. А на горизонте до 2030 года потенциал отрасли по созданию мощностей сортировки и переработки ТКО оценивается в 535 млрд рублей.

Ещё один острый вопрос, добавил Александр Ведяхин, это несанкционированные свалки. По данным Россельхознадзора, только за прошлый год в России было выявлено 2235 несанкционированных свалок общей площадью 1,8 тыс. гектаров.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Совместно с РЭО мы запустили пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для поиска несанкционированных свалок. Две команды Сбера на основе разных подходов решают одну задачу: поиска, идентификации и последующей ликвидации регионами незаконных скоплений отходов. На Сахалине команда SberAI ведёт поиск на основании снимков с дронов, а команда Сбер Бизнес Софт вместе с РЭО анализирует геоснимки. Будем рады, если к этой работе присоединится Росприроднадзор».

На пленарном заседании также выступили заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин и другие спикеры.

Российский экологический форум (РЭФ) — это крупнейшее отраслевое событие, которое с 2021 года объединяет главных игроков сферы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО): представителей госаппарата, отраслевых специалистов и предпринимателей.

Основные темы форума — расширенная ответственность производителей и новые механизмы регулирования отрасли, инвестиционные проекты, зелёное финансирование, нормотворчество в сфере обращения ТКО, цифровизация отрасли и построение экономики замкнутого цикла. Организатор РЭФ — Российский экологический оператор. Сбер — титульный партнёр мероприятия. Событие принимает СберУниверситет.