Концепцию развития Знаменского предместья представили в Иркутске

В документе изложены предложения по изменению участка общей площадью 626 гектаров от Знаменского монастыря до верхнего моста через Ушаковку и от Ипподрома до Щаповской горы. Об этом сообщил главный архитектор города Антон Жуков.

Предусмотрена регенерация городской среды, которая здесь исторически сложилась и на сегодня устарела. Авторы предложили обновление отдельных площадок: современную застройку административными, жилыми и социальными объектами, благоустройство набережной, создание автомобильных, вело- и пешеходных мостов и другое.

Специалисты комитета по градостроительной политике предложили два участка для строительства современного жилья.

Это территории улиц:

Баррикад,

Зимней,

Курортной,

Баррикад,

Напольной,

Зимней,

Тулунской,

Сарафановской,

Слюдянской.

На площади 17,6 гектаров здесь расположено 100 многоквартирных домов, в том числе аварийных. Их планируют расселить и возвести порядка 350 тыс. м2 нового жилого фонда. Также вблизи планируемой застройки предусмотрено строительство детского сада, спортивных объектов.

Напомним, что тепловой луч – крупнейший инфраструктурный проект Иркутска за последние годы. Создание новой инженерной инфраструктуры позволит обеспечить развитие этого района города. Всего в течение трех лет предусматривается строительство более 5,5 километра тепловых сетей, двух перекачивающих насосных станций, семи тепловых пунктов и реконструкция бойлерной установки на Ново-Иркутской ТЭЦ.

Общая мощность подключаемой нагрузки в 120 Гкал/час даст возможность для возведения более 1 миллиона квадратных метров жилья и 9 социальных объектов. Подключение к ТЭЦ позволит вывести из работы 7 угольных и мазутных городских котельных в Рабочем, сократить объем выбросов на 1,8 тысячи тонн в год, что положительно скажется на экологической ситуации. Кроме того, появление теплового луча позволит создать кольцевую схему тепловой сети для повышения надежности теплоснабжения всего города. Строительство луча ведется на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Общий бюджет проекта составит более 4,5 млрд рублей.