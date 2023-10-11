Более 40% площадей на центральных улицах Москвы занимают операторы общественного питания

Аналитики консалтинговой компании NF Group проанализировали структуру компаний, арендующих помещения на ключевых торговых улицах Москвы. Согласно исследованию, 40% площадей формата стрит-ретейл в столице занимают операторы общественного питания.

Самые популярные улицы для ресторанного бизнеса расположены в локации Патриарших прудов (в Пресненском районе), где более 60% площадей приходится именно на знаковые рестораны и кафе, и менее 40% – на другие категории арендаторов. Также за последние несколько лет Большая Никитская улица стала центром притяжения рестораторов, которые в настоящее время занимают 74% площадей. Только за лето 2023 года на центральных улицах Москвы было открыто 28 ресторанов сегмента средний, средний+ и премиум.

Конкуренция на рынке общепита крайне высокая: постоянно открываются новые места, которые стараются привлечь внимание посетителей уникальными концепциями, качеством обслуживания и, конечно, вкусной едой.

При этом рестораны, которые не могут удовлетворить высокие требования посетителей, быстро закрываются. Главными игроками на рынке общественного питания на исследуемых улицах являются рестораны сети Novikov Group, Pinsky&Co, White Rabbit Family, Lucky Group, а также Alba Group.

Несмотря на большое количество игроков, ресторанный бизнес в центре Москвы продолжает расти и развиваться. Так, за девять месяцев 2023 года число операторов общественного питания на Большой Дмитровке увеличилось на 15 п.п. и составило 53% от всех помещений формата стрит-ретейл на этой улице. Операторы общественного питания занимают более 80% площадей формата стрит-ретейл на Камергерском переулке, что обусловлено растущим интересом к гастрономии и увеличением внутреннего туристического потока.

Большая Никитская улица претендует на статус главной ресторанной улицы Москвы. За последний год на ней было открыто наибольшее количество заведений общественного питания от именитых рестораторов.

В целом ресторанный рынок в центре Москвы представляет собой уникальное сочетание истории и современности, высокого качества обслуживания и кулинарного мастерства. Он продолжает привлекать как москвичей, так и гостей столицы своим разнообразием и непревзойденным качеством. Примечательно, что только с июня по август 2023 года было открыто 28 заведений.