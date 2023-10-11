Бюджет россиян на отдых в 2023 году составил – 63 тыс. рублей

Реальные траты немного превысили и предполагаемые расходы на отдых. Такие данные приводит ВЦИОМ.

В этом году на одного отдыхающего пришелся бюджет в размере 63 158 руб. (38 605 руб. в 2022 году). Согласно майским данным россияне рассчитывали в этом году потратить на отдых 53 923 рубля, это на 9 235 рублей меньше фактической суммы.

«Однако это совсем не значит, что сам отдых стал дороже. Возможно также, что россияне стали активнее тратить деньги на отдыхе», – подчеркивают эксперты.

36% россиян считают, что условия отдыха и досуга в стране изменились в лучшую сторону (–10 пп. с 2020 г.); 19% – в худшую (+9 пп. к 2020 г.). Топ-3 плюсов отдыха в России по мнению тех, кто этим летом отдыхал в стране за пределами своего региона, – красивая природа (27%, +8 пп. за год), погода, климат и теплое море, чистые реки (по 20%), а также качество сервиса и обслуживания (14%, +7 пп. за год).