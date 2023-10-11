Тему майнинга, энергодефицита и строительства новой генерации обсудит делегация Иркутской области на Российской энергетической неделе

Глава Правительства Приангарья Константин Зайцев заявил, что регион нуждается в строительстве дополнительной генерации.

Сегодня, 11 октября, в Москве начал работу Международный форум «Российская энергетическая неделя». Участие в мероприятиях форума принимает делегация Иркутской области во главе с Председателем Правительства региона Константином Зайцевым. В составе делегации: заместитель Председателя Правительства Павел Писарев, министр жилищной политики и энергетики Анатолий Никитин, начальник управления энергетики и газификации министерства Сергей Малинкин.

В рамках форума 12 октября состоится заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» по вопросу «О развитии рынка газомоторного топлива в Российской Федерации». Участником заседания станет Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Константин Зайцев 12 октября представит доклад на секции, посвящённой майнингу.

– На прошлой неделе мы обсуждали рабочие моменты, связанные с электросетевым хозяйством региона, с заместителем Председателя Правительства России Александром Валентиновичем Новаком. На этой неделе вновь возвращаемся к этой повестке. С коллегами будем обсуждать развитие энергетики в Иркутской области, в том числе затрагивая темы дефицита электроэнергии, в части вопросов подключения строящихся соцобъектов, майнинга и моментов урегулирования деятельности предпринимателей, занимающихся криптовалютой, – пояснил глава Правительства Приангарья.

Константин Зайцев подчеркнул, что региону нужна новая дополнительная генерация, инвестиции в опережающее развитие электросетевой инфраструктуры, необходимо справедливое регулирование нового вида энергопотребителей – центров обработки данных, но для этого на региональном уровне ресурсов недостаточно, требуется внесение изменений в федеральное законодательство. Эти вопросы и будут подняты в рамках секции.

Главная тема Российской энергетической недели этого года: «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее». Форум продлится до 13 октября. По прогнозам организаторов, его посетят свыше четырёх тысяч гостей из более чем 60 стран и территорий, в том числе официальные лица, главы международных организаций и объединений, представители бизнеса.

В деловой программе – свыше 30 мероприятий по четырём тематическим блокам: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация», «Развитие отраслей топливно-энергетического комплекса». Состоятся выступления спикеров и обсуждения перспектив развития нефтяной отрасли, вопросов формирования глобальных цен на энергоносители и сырье, использования цифровых технологий в топливно-энергетическом комплексе.