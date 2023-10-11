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Турпоток в Иркутской области летом превысил 500 тыс. человек

В этом году число гостей из других регионов увеличилось до 370 тыс. Об этом во время пресс-конференции рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

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– Летом 2023 года туристический поток в Иркутской области превысил 500 тысяч человек, при этом стоит отметить, что увеличилось число гостей из других регионов – более 370 тысяч человек. Этот показатель сопоставим с данными такого же периода прошлого года. Уверены, что выставка «БайкалТур» и форум «Время отдыхать на Байкале» откроют новые перспективы развития туристической отрасли в регионе, – рассказала Евгения Найденова.

Ранее стало известно, что в этом году на одного отдыхающего пришелся бюджет в размере 63 158 руб. (38 605 руб. в 2022 году). Согласно майским данным россияне рассчитывали в этом году потратить на отдых 53 923 рубля, это на 9 235 рублей меньше фактической суммы.

36% россиян считают, что условия отдыха и досуга в стране изменились в лучшую сторону (–10 пп. с 2020 г.); 19% – в худшую (+9 пп. к 2020 г.). Топ-3 плюсов отдыха в России по мнению тех, кто этим летом отдыхал в стране за пределами своего региона, – красивая природа (27%, +8 пп. за год), погода, климат и теплое море, чистые реки (по 20%), а также качество сервиса и обслуживания (14%, +7 пп. за год).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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