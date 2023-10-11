Банки продолжают повышать ставки по рублевым вкладам

Отправной точкой тенденции стало повышение ключевой ставки ЦБ на двух последних заседаниях подряд – в августе и сентябре – до текущего значения 13% годовых.

С августа рыночная доходность по депозитам выросла на 3-3,5 п.п. и достигла рекордного показателя с осени прошлого года. Несмотря на то, что максимально высокие ставки по-прежнему предлагаются по долгосрочным инструментам, сегодня россияне предпочитают вклады на три и шесть месяцев.

Об увеличении доходности всех сберегательных продуктов либо выборочно по флагманским депозитным продуктам объявили Альфа-Банк, Газпромбанк, Сбер, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Ак барс Банк, Банк ДОМ.РФ, Уралсиб, Росбанк, банк Открытие, Хоум банк и другие игроки рынка. Второй раз за год – с 11 октября – ставки на полугодовой срок корректирует ВТБ.

«В ВТБ на них приходится 75% от общего количества привлекаемых вкладов, и до конца года мы ожидаем сохранения сложившейся структуры спроса. С сегодняшнего дня мы повышаем ставки по среднесрочным депозитам», – говорит Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ, прокомментировала.

В большинстве банков доходность по сберегательным продуктам может изменяться в зависимости от категории клиента. Более выгодные условия могут быть предложены при оформлении депозитов онлайн или через банкомат, при наличии технической возможности у банка. Кроме того, клиенты пенсионного возраста при переводе пенсии в определенный банк, также могут получить различные бонусы, в том числе и по вкладам.