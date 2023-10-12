Не фонтанами едиными. Как компании развивают территории

Каждый четвертый россиянин планирует переезд в другой город на ПМЖ: кого-то привлекает климат, а кто-то готов уехать ради высокой зарплаты и комфортной жизни. В условиях кадрового дефицита проблема внутренней миграции становится мощным вызовом для компаний. Как удержать специалистов в городах? На какие преобразования направить социальные инвестиции? Эти вопросы обсудили на секции «Взаимодействие с территориями присутствия» в рамках БРИФ’23.

Фото: Евгений Козырев

«Большие вложения не всегда гарантируют 100% выхлоп»

«Качество жизни – один из ключевых факторов внутренней миграции населения», – убеждена Далия Сафиуллина, Kept. Эксперт привела в пример Усть-Кут, где сегодня есть проблемы с ЖКХ, благоустройством, «социалкой» (в том числе – дефицит кадров и отсутствие качественного образования). У города, где ИНК сейчас развивает мощный газовый проект, есть два сценария развития – комфортный вахтовый город или город для семейной жизни. Независимо от того, какой из них будет выбран, важно развивать территорию комплексно.

Разнообразный досуг, современная инфраструктура, безопасность, экономическое благосостояние, комфортная городская среда, транспортная доступность – ключевые факторы, которые помогут привлечь и удержать людей на территории. «Не всегда большие вложения гарантируют 100% выхлоп, – добавила Далия. – Наибольший эффект дают три направления: точечные мероприятия, долгосрочные проекты и якорные преобразования – формирование самоподдерживающейся культурной среды на основе локальной идентичности».

Фото: Евгений Козырев

«Регионы конкурируют за человеческий капитал»

«Несколько лет назад ключевым предметом конкуренции регионов были деньги, инвестиции, сейчас – человеческий капитал», – продолжила тему Екатерина Верещагина, Стратеджиком. По ее словам, конкурировать важно не только за квалифицированные кадры, обеспечивающие работу предприятия, но и за другие целевые группы. «Специалисты из других регионов, переезжая, нуждаются в комфортной городской среде, культурной повестке. Это невозможно реализовать без творческой прослойки, без эффективного предпринимательского сообщества. Важно, чтобы и молодежь видела свое будущее на территории».

По словам Екатерины, роль социальных инвестиций крупного бизнеса сегодня меняется. «Если раньше их воспринимали как способ «затыкания дыр», подстраховки в реализации госпрограмм, то сейчас это инструмент устойчивого развития территории. У крупных компаний есть ресурсы для долгосрочных и масштабных вложений, ориентация на достижение результата, а главное – бизнес как никто другой способен привносить и апробировать инновационные подходы и методики».

Фото: Евгений Козырев

«Создание образа будущего привязывает сильнее ипотеки»

«Опрос жителей Нерюнгри показал, что 80% хотят уехать из города, – такими цифрами поделился Сергей Маяренков, Сибирская лаборатория урбанистики. – Это серьезный вызов для любого крупного работодателя. При должном уровне дохода люди позволят себе выбирать территорию пребывания».

Эксперт призвал компании при развитии территорий присутствия думать не только о материальной составляющей (благоустройстве, жилищной сфере, уровне заработных плат), но и о таком важном факторе, как уверенность жителей в будущем. При создании «образа будущего» Сергей рекомендовал транслировать идентичность, культурный год города, сохранять свое лицо, внедряя лучшие практики. А главное – вовлекать горожан в эту работу. «Когда человек участвует в создании образа будущего своего города, это привязывает его к месту сильнее, чем ипотека», – убежден Сергей.

«Местные власти – это еще не все жители»

Фото: Евгений Козырев

Ирина Бахтина, РУСАЛ, рассказала участникам форума о той, методике, которую применяет компания для оценки своих социальных инвестиций. Индекс устойчивого развития городов включает 12 параметров. «Три столпа нашего индекса – среда, потенциал, ценности. Это ни в коем случае не рейтинг, а диагностика, «градусник», который помогает оценить города присутствия компании, чтобы у жителей была комфортная среда, общение, доверие».

Ирина призвала активнее вовлекать жителей в процессы изменений. По ее мнению, можно сколько угодно строить великолепные парки и фонтаны, но их будут разрушать, если местное население не будет принимать участие в формировании инфраструктуры и наполнении ее смыслами. «Муниципальные власти, с которыми чаще всего советуются компании, инвестируя в развитие территории, – это далеко не все жители, – подчеркнула Ирина. – Вовлекайте местные сообщества!».

Фото: Евгений Козырев

КЕЙСЫ

Новая жизнь городов

На БРИФ’23 представители компаний рассказали, как масштабные социальные программы уже меняют российские города. Мы записали несколько вдохновляющих кейсов.

Кейс №1. Формула хороших дел

Где: Тобольск

Кто: СИБУР

Что делают: В Тобольске компания запустила программу социальных инвестиций «Формула хороших дел», разработанную вместе с правительством региона, администрацией города и жителями. Сейчас в городе успешно реализуется программа «Тобольск настоящий», включающая включает развитие среды, благоустройство, реконструкцию исторической части города; построен новый аэропорт; проводятся фестивали и другие культурные события; разработан бренд города.

Какие результаты: создано более 45 новых инфраструктурных проектов, реализовано 153 социальных инициативы жителей, привлечено 4 млрд рублей из бюджетов всех уровней. Тобольск поднялся в рейтинге Минстроя РФ с 65 места на 6-е. 40% молодежи (до 24 лет) хотят остаться в городе.

Кейс №2. Городской курорт

Где: Магнитогорск

Кто: ММК

Что делают: Жители Магнитогорска, благодаря масштабному инфраструктурному проекту ПАО «ММК», могут посетить настоящий курорт в своем городе – центр «Притяжение» уже раскинулся на 123 га. Территория насыщена самыми разными функциональными зонами: здесь есть и видовой холм, и озеро, и пляж, и мост, и большая сцена, не говоря уже о спортивных и детских площадках. Но и это не предел, в планах – построить термальный комплекс, уникальный фонтан, летающий кинотеатр, отель, океанариум, музейно-образовательный комплекс, а еще – демонстрировать процесс рождения металла из руды на центральной площади.

Какие результаты: благодаря проекту в городе будет создано более полутора тысяч рабочих мест. Индустриальный город уже становится культурным и образовательным центром, растет деловая и туристическая активность, сокращается отток работоспособного населения.

Кейс 3. Магнит для туристов

Где: Мончегорск

Кто: Агентство развития Мончегорска

Что делают: Мончегорск – моногород в сердце Кольского полуострова, окруженного красивейшими озерами. Профессиональная и мобильная команда Агентства помогает бизнесу создавать условия для роста экономики и улучшения качества жизни. Главный принцип – работать с тем, что есть, а не ждать строительства инфраструктуры. Агентство успешно развивает туристическое направление: инициировало проведение фестиваля, запуск молодежного реалити-шоу и другие события.

Какие результаты: За два года охвачено более 100 млн человек, средний чек туриста вырос в полтора раза. В бюджет привлекли 25 млн рублей инвестиций от проведения фестиваля. В итоге Мончегорск, где туризм вообще не был развит, пошел в ТОП-5 турнаправлений Мурманской области.