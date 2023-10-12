Иркутская нефтяная компания одной из первых в регионе присоединилась к Национальному инклюзивному договору

Об этом сообщил советник губернатора Иркутской области Алексей Сидоров. Подписание договора состоялось в рамках VII Международного Байкальского риск-форума, который проходит в Иркутске со 2 по 6 октября.

Первый заместитель генерального директора АО «ИНК Капитал» Евгения Курылева пояснила, что группа компаний ИНК много лет работает в соответствии с принципами, описанными в договоре. Ведет социальные проекты: оказывает поддержку малочисленным народам на территории своего присутствия, поддерживает детей с ограниченными возможностями здоровья, в своей кадровой политике делает акцент на личностную ценность сотрудников, большое внимание уделяет условиям для профессионального роста и социального благополучия работников.

– Равенство, инклюзивность и вовлеченность – для нашей компании не просто слова. Начиная с момента нашего создания, мы всегда придерживались этих принципов. Это подтверждается в том числе тем фактом, что Иркутской нефтяной компанией с момента ее создания руководила женщина. Это нетипично для отрасли вообще и для российских нефтяных компаний в особенности.