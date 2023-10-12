Новости

«Важно поддерживать местную инициативу»

Читайте также:

Не фонтанами едиными. Как компании развивают территории
12 октября 2023
«Репутационные риски – это не просто снижение доверия, это реальные финансовые потери» (видео)
12 октября 2023

Развитие территорий невозможно без поддержки местных инициатив, считает Юлия Добровольская, директор МАУ «Центр развития предпринимательских и общественных инициатив» МО «Мирнинский район» (Саха Якутия).

– У каждого из нас есть своя инициатива. Важно, как мы можем поддержать инициативного человека, какие механизмы используем. В малом населённом пункте – ещё более важно вкладываться в развитие человеческого капитала, учитывая, что сейчас дефицит кадров, – заявила она на БРИФ’23.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум ":
Все материалы сюжета (115)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес