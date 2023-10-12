«Важно поддерживать местную инициативу»

Развитие территорий невозможно без поддержки местных инициатив, считает Юлия Добровольская, директор МАУ «Центр развития предпринимательских и общественных инициатив» МО «Мирнинский район» (Саха Якутия).

– У каждого из нас есть своя инициатива. Важно, как мы можем поддержать инициативного человека, какие механизмы используем. В малом населённом пункте – ещё более важно вкладываться в развитие человеческого капитала, учитывая, что сейчас дефицит кадров, – заявила она на БРИФ’23.