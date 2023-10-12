Глава ИНК Яков Гинзбург: Количество местных сотрудников компании составляет 70%

Количество местных сотрудников «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) на основных объектах Иркутской области за 6 лет увеличилось в 2 раза, до 70%. Об этом рассказал глава компании Яков Гинзбург в ходе дискуссии на Российской энергетической неделе. Всего сейчас в ИНК работают около 16 тысяч человек.

Яков Гинзбург также отметил, что ИНК требуется «все более и более квалифицированные сотрудники», т.к. компания уходит от производства первичного сырья к продукции с высокой добавленной стоимостью.

Испытывая дефицит квалифицированных кадров, компания готовит будущих специалистов самостоятельно. Так, в Усть-Куте открыты ИНК-Классы, в Иркутске – образовательный проект «Академия ИНК», в ряде вузов и ссузов действуют корпоративные группы, оплачиваемые практики для студентов.

Компания стремится создавать комфортные условия для сотрудников на территории присутствия. Для будущих сотрудников Иркутского завода полимеров ИНК строит микрорайон на 3000 человек со всей социальной инфраструктурой. Пользоваться объектами смогут все усть-кутяне.

Отвечая на вопросы модератора, Яков Гинзбург также назвал три причины, по которым, на его взгляд, современный специалист должен отправиться работать на объекты ИНК, подобно тому, как это было раньше с комсомольскими стройками. Это смелые проекты, где применяются новейшие мировые технологии, конкурентная заработная плата, и возможности для туризма – как экологического, так и промышленного.