Климатолог, астроном и компьютерный вышивальщик: какие еще необычные специалисты требуются в Иркутской области

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты в Иркутской области в октябре.

В Иркутске открыта вакансия астронома, которому нужно будет заниматься работой с телескопом, а также проводить лекции об астрономии. Занятость частичная, но с возможностью карьерного роста.

В рекламную компанию требуется помощник на компьютерную вышивку. Такой специалист будет осуществлять программирование вышивальной машины, вышивку на готовых изделиях и их последующую обработку. Единственное требование к кандидату – владение навыками работы на швейной машинке. Работодатель предлагает заработную плату от 25 000 до 35 000 рублей и обучение.

Кандидаты, имеющие законченное высшее образование по направлениям «Климатология» или «Метеорология», могут претендовать на должность климатолога с зарплатой от 40 000 до 50 000 рублей на руки. В основные обязанности данного специалиста входит учёт выбросов парниковых газов, мониторинг прироста средней температуры и проведение инженерно-экологических изысканий.

Также в Иркутске ищут охотоведа. Подходящий кандидат должен обладать навыками организаторской работы и быть опытным охотником. Заниматься охотовед будет административным управлением охотничьей базой, организацией и проведением охот, а также ведением отчетности. В условия работы входит трудоустройство согласно ТК РФ и компенсация связи.

На базу отдыха требуется гид-проводник на снегоходах, заработная плата – от 75 000. В обязанности кандидата входит сопровождение и координация туристических групп на снегоходных маршрутах, инструктаж по управлению техникой, подбор экипировки для туристов и контроль за соблюдением техники безопасности. Соискателю понадобится опыт работы, навыки использования навигатора и топографических карт, а также быть физически выносливым и коммуникабельным человеком. Работать придется вахтовым методом на удаленном туристическом объекте в Мурманской области, однако, есть компенсация проезда до места работы, питания и проживания на территории базы.

Соискатели без опыта работы могут попробовать себя в качестве инструктора по полетам (зарплата – от 47 000 до 80 000 рублей на руки). При этом кандидату нужно быть ответственным, общительным и заниматься спортом.

В список необычных вакансий октября попали также предложения для фильтровальщика, спасателя, сборщика батарей и командира пожарного отделения.