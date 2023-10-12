Ярмарка недвижимости пройдет 14 октября в Иркутске

Ярмарка недвижимости «Осенняя коллекция» пройдет в Иркутске 14 октября в центральном офисе Сбера на ул. Нижняя Набережная, 10. На мероприятии ведущие застройщики региона представят 30 строящихся и готовых жилых комплексов, агентства недвижимости проконсультируют по покупке квартир на вторичном рынке, загородной недвижимости, земельных участков и по проектам строительства домов.

Специалисты Сбера расскажут посетителям ярмарки о различных программах ипотечного кредитования, проконсультируют посетителей по проведению сделок купли и продажи недвижимости с использованием сервиса Домклик.

«Ярмарка недвижимости — это уникальная возможность для иркутян и жителей Ангарского и Иркутского районов узнать, как удобно, быстро и безопасно поменять, расширить и улучшить свои жилищные условия с помощью Сбера. Эксперты дадут пошаговое руководства по оформлению ипотеки на Домклик от подачи заявки до получения ключей от дома мечты», — Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

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