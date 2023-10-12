Нормативы утилизации электроники батареек повысят

До 75% и 80%, пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

Минприроды подготовило и направило на согласование в Аналитический центр при правительстве проект постановления с перечнем товаров и нормативом по их утилизации. Так, согласно планам ведомства, к 2029 году большую часть электроники (техника, гаджеты), а также батареек в РФ должны будут перерабатывать – речь идет о резком повышении показателей до 75% и 80% соответственно.

По данным ассоциации производителей и продавцов бытовой техники и электроники РАТЭК, сейчас норматив составляет 15% и 30% соответственно. Из них перерабатывают менее 10%, отметили в Аналитическом центре при правительстве.

Дело в том, что отходы от использования товаров, которые произвели из пластмассы, металла, оксида железа, стекла, имеют длительный срок разложения – минимум от 100 лет, говорится в пояснительной записке к документу.

Такие материалы, попадая в почву, распадаются на частицы, которые могут проникать в грунтовые воды. В комплексе это наносит вред окружающей среде, животным и человеку. Поэтому, уверены в Минприроды, компании должны самостоятельно перерабатывать эти изделия.

Ранее стало известно о том, что иркутянам сложнее всего расстаться со старой одеждой, книгами и бытовой техникой. Каждому пятому респонденту трудно расстаться со старой одеждой и обувью (20%). 11% жалко выбрасывать книги, журналы и газеты. Проститься со старой бытовой техникой и электроникой не могут 9% опрошенных.

Не решаются выбросить предметы и вещи, которые олицетворяют воспоминания 7%. 5% жалко отправлять в утиль игрушки. 3% иркутянам не могут расстаться со строй мебелью, еще столько же – с детскими вещами. 2% дороги старые аксессуары, бижутерия, украшения и часы.