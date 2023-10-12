В России появился новый сервис для сделок с вторичными ресурсами

Пользователи электронной торговой площадки (ЭТП) по купле-продаже вторичных материальных ресурсов, созданной Российским экологическим оператором (РЭО), смогут проводить безопасные сделки: на площадке появился специальный модуль Сбера. Новую услугу партнёры представили на сессии «Электронная торговая площадка — единый цифровой портал для сделок по отходам» Российского экологического форума.

Механизм работает так: чтобы провести безопасную сделку, участник торгов отправляет предложение организатору, который выбирает победителя. Затем организатор и победитель торгов подписывают протокол сделки, а средства покупателя замораживаются на номинальном счёте оператора. Формируется договор по сделке, который подписывают покупатель и продавец. Выполнив условия договора, исполнитель прикрепляет к сделке документы-основания, заказчик их подтверждает, после чего на расчётный счёт исполнителя переводятся деньги.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Технологии Сбера обеспечивают безопасность транзакций во многих сферах, и такая важная отрасль, как переработка отходов, — не исключение. Мы встроили механизм ″Безопасная сделка″ в работу ЭТП, чтобы исключить риски недобросовестного поведения контрагентов. Думаю, подобные практики должны внедряться повсеместно, ведь они многократно повышают доверие участников рынка друг к другу, минимизируют мошенничество и в целом двигают весь рынок вперёд».

Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор»:

«РЭО и Сбер подготовили для пользователей ЭТП совместный проект ″Безопасная сделка″, который делает процесс купли-продажи лотов удобным и безопасным. Сервис работает по аналогии эскроу-счетов, когда средства хранятся в банке до момента, пока не будут выполнены обязательства. Получить такую услугу на нашей площадке может любой верифицированный участник после заполнения анкеты в личном кабинете. ЭТП создавалась для формирования экономики замкнутого цикла и уже насчитывает около 2000 активных участников рынка».

Электронная торговая площадка помогает продавцам и покупателям вторичных ресурсов и вторичного сырья найти друг друга. На ней можно торговать всеми видами вторичных ресурсов и вторсырья, проводить открытые и закрытые аукционы, пользоваться банковскими, страховыми и логистическими услугами при совершении сделок, выставлять заказы на исполнение расширенной ответственности производителя (РОП). Все участники сделок проходят верификацию. Площадка актуальна для производителей и импортёров, утилизаторов, операторов по обращению с отходами, заготовителей, потребителей вторичного сырья, производителей оборудования. ЭТП разработана РЭО в 2022 году по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла».

Российский экологический форум (РЭФ) — крупнейшее отраслевое событие, которое с 2021 года объединяет главных игроков сферы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО): представителей госаппарата, отраслевых специалистов и предпринимателей.

Ключевыми спикерами форума-2023, который проходит с 8 по 11 октября, выступают заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Основные темы форума — расширенная ответственность производителей (РОП) и новые механизмы регулирования отрасли, инвестиционные проекты, зелёное финансирование, нормотворчество в сфере обращения ТКО, цифровизация отрасли и построение экономики замкнутого цикла. Организатор РЭФ — Российский экологический оператор. Событие принимает СберУниверситет.