Протокол о намерениях сотрудничества подписали Иркутская область и Ошская область Киргизской Республики

В городе Джалал-Абаде, индустриальном центре республики, открылась X Российско-Киргизская межрегиональная конференция «Промышленная кооперация России и Киргизии». Участников мероприятия по видеообращению поприветствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– По традиции на конференции собрались главы регионов, парламентарии, руководители министерств и ведомств, представители деловых, экспертных и общественных кругов двух стран – то есть те, кто на повседневной основе занимается практическими аспектами всего комплекса дружественных российско-киргизских связей и, в частности, их торгово-экономической составляющей. <…> Межрегиональное сотрудничество охватывает подавляющее большинство субъектов Российской Федерации и все семь киргизских областей. <…> По итогам 2022 года двусторонний российско-киргизский товарооборот увеличился на 37 процентов и достиг 3,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос еще на 17,4 процента, – подчеркнул в своем видеообращении Владимир Путин.

С приветственным словом к участникам конференции обратился президент Киргизской Республики Садыр Жапаров.

В рамках работы конференции подписан протокол о намерениях сотрудничества между Иркутской областью и Ошской областью Киргизской Республики. Подписи под документом поставили губернатор Игорь Кобзев и Полномочный представитель президента Киргизской Республики в Ошской области Эльчибек Джантаев.

– Серьезную роль в укреплении торгово-экономического сотрудничества России и Киргизской Республики выполняют именно межрегиональные отношения. В связи с этим считаю крайне важным сегодняшнее подписание протокола о намерениях сотрудничества между нашими регионами. Уверен, это придаст новый импульс отношениям и будет отвечать интересам наших стран, – рассказал Игорь Кобзев.

– Сегодня очень важный день, подписан протокол о намерениях сотрудничества с Иркутской областью. Планируется развитие взаимоотношений в сфере сельского хозяйства, в отрасли животноводства, – пояснил Эльчибек Джантаев.

Глава региона отметил, что для развития различных проектов у участников соглашения есть значительный потенциал. Киргизская Республика является надежным внешнеторговым партнером региона. По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Иркутской области и Киргизской Республики увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Основу экспорта из Приангарья в Киргизию составляют продукция химической промышленности, пиломатериалы, бумага, картон, электрические машины и оборудование, продукция топливно-энергетического комплекса. В свою очередь на иркутский рынок республика поставляет грузовые транспортные средства, автомобили повышенной проходимости, продукты питания.