Начался демонтаж последнего опасного объекта площадки «Усольехимпрома»

Здание цеха по производству трихлорсилана и четыреххлористого кремния – цех 94 – начали демонтировать на площадке бывшего предприятия ООО «Усольехимпром». В конце октября 2023 цех будет окончательно демонтирован.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Это последний химически опасный производственный объект ныне не действующего предприятия, расположенного в г. Усолье-Сибирском. Объект входит в проект по ликвидации накопленного экологического вреда, исполнителем которого в 2020 году был назначен Федеральный экологический оператор (предприятие Госкорпорации «Росатом»).

– Сегодня – очень значимое событие не только для Иркутской области, это история федерального масштаба. Работы по ликвидации объекта накопленного экологического вреда, который десятилетия представлял угрозу для населения региона, выходят на завершающий этап – начался демонтаж последнего опасного производственного объекта на площадке. И сегодня мы можем говорить уже о развитии этой территории, о строительстве здесь экотехнопарка, о создании новых рабочих мест для жителей Усолья, о проектах, которые пойдут на благо городу и области в целом, – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Ликвидация остатков производства трихлорсилана и четыреххлористого кремния началась весной 2023 года. В здании цеха были размещены 96 емкостей объемом до 60 кубометров, в которых содержались отходы III и IV классов опасности в твердом и газообразном состоянии. В работах по ликвидации также принимали участие специалисты Росатома с Ангарского электролизного химического комбината (АЭХК). Они провели вскрытие, высвобождение технологических емкостей от опасных веществ, осуществили промывку и продувку загрязненного оборудования, а также последующую фрагментацию – демонтаж оборудования путем резки. Газообразные отходы обезвредили до показателей санитарно-гигиенических нормативов.

Твердые отходы переместили в стальные толстостенные сертифицированные бочки для химических продуктов и поместили на специализированный склад временного хранения. Далее они будут переданы на переработку в специализированные организации, обладающие лицензией на обращение с данными отходами.