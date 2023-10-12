Архитекторы и программисты больше других преданы своему призванию

Выбирать свою профессию снова и снова чаще всего готовы архитекторы, программисты и психологи, а экономисты, экологи и переводчики поменяли бы ее на другую. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob по заказу Russia Today приняли участие представители 24 профессиональных групп из всех округов страны.

Рейтинг специалистов, преданных своему делу, возглавляют архитекторы: 80% из них выбрали бы свою профессию снова.

На втором месте программисты — 79%. На третьем — психологи с 75% голосов. 7 из 10 сметчиков и спортивных тренеров выбрали бы свою специальность снова. 69% системных администраторов, 68% врачей, 67% парикмахеров и 67% маркетологов не променяли бы свою профессию на другую. Среди дизайнеров преданных своей профессии — 65%, среди автомехаников — 61%, среди юристов — 60%. Реже остальных довольны первоначальным выбором профессии переводчики (43%), экологи (40%) и экономисты (38%).