В Иркутске начала работу ежегодная международная туристическая выставка «Байкалтур»

Байкалтур'23.

Фото: Андрей Семакин для SIA.RU

Ключевое событие в программе выставки – форум «Время отдыхать на Байкале», на котором представители власти, турбизнеса, сферы гостеприимства и других отраслей экономики обсудят актуальные вопросы и проблемы развития туризма в Иркутской области.

Байкалтур'23.

Фото: Андрей Семакин для SIA.RU

– Мир меняется быстро и туристическая отрасль, соответственно, тоже меняется и наша задача динамично реагировать на эти вызовы, принимать быстрые и правильные решения, создавать качественный туристический продукт и, конечно, оказывать поддержку нашему бизнесу. По поручению губернатора Иркутской области нашими приоритетами являются создание и развитие инфраструктуры, увеличение времени пребывания туриста в Иркутской области, развитие туризма в межсезонье и в муниципальных образованиях, – сказал на открытии мероприятия первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

В частности, в первый день работы форума эксперты и участники форума обсудили такие вопросы, как преодоление сезонности туризма в регионе, проблемы взаимодействия надзорных органов и субъектов туристического бизнеса, развитие детского туризма в Прибайкалье, продвижение региона за счёт событийных мероприятий и др.

Байкалтур'23.

Фото: Андрей Семакин для SIA.RU

– В последнее время наблюдается серьёзный рост разных видов туризма: делового, промышленного, историко-культурного, оздоровительного, гастрономического, событийного. Всё, что с этим связано, будет обсуждаться на площадке выставки Байкалтур и форума «Время отдыхать на Байкале!» И, конечно, мы будем говорить о подготовке кадров, о тех людях, от которых зависит уровень сервиса в нашей индустрии гостеприимства, – прокомментировал президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь.

В этом году организаторы форума уделили большое внимание развитию в Иркутской области гастрономического туризма как одному из вариантов продвижения региона на российском туристическом рынке. Гостями форума стали федеральные эксперты из Москвы, представляющие ресторанный бизнес Москвы, а также основатели известных ресторанных брендов из Красноярска, Ярославля, Владивостока, Астаны. Они поделились с иркутскими коллегами своим опытом создания высокой кухни из локальных продуктов, которая привлекает в их города путешественников со всей России.

Байкалтур'23.

Фото: Андрей Семакин для SIA.RU

На выставке «Байкалтур» можно познакомиться с туристическим потенциалом и уникальными продуктами Иркутской области, Бурятии, Алтая, Дагестана, Кореи. Работа выставки продлится до 14 октября. Каждый день в её деловой программе – различные круглые столы, панельные дискссии, мастер-классы.