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«БРИФ – проект, которому нет аналогов в нашей стране»

Как изменился БРИФ за семь лет?

– Если в первые годы большая часть спикеров презентовали свои компании, то сегодня делятся практическим опытом, что  и требовалось от БРИФа, – заявил начальник ЦИТС ИНК Дмитрий Зотов.

По его мнению, БРИФ – проект, которому нет аналогов в нашей стране. За семь лет изменился БРИФ, изменилась и сама Иркутская нефтяная компания.

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– Я как производственник могу сказать, что в компании увеличилось не только количество персонала, но и количество объектов, повысился уровень безопасности. В компании открываются новые направления, в компании, которая развивается, интересно работать. Приезжаешь на вахту и пару дней смотришь, что уже успели построить, что запустить, что пробурить. Я двенадцать лет в компании и могу сказать, что компания вышла на совершенно новый уровень развития.


<p>Дмитрий Зотов, ИНК.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Дмитрий Зотов, ИНК.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Дмитрий Зотов, ИНК.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Дмитрий Зотов, ИНК.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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