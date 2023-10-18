Как изменился БРИФ за семь лет?

– Если в первые годы большая часть спикеров презентовали свои компании, то сегодня делятся практическим опытом, что и требовалось от БРИФа, – заявил начальник ЦИТС ИНК Дмитрий Зотов.

По его мнению, БРИФ – проект, которому нет аналогов в нашей стране. За семь лет изменился БРИФ, изменилась и сама Иркутская нефтяная компания.

– Я как производственник могу сказать, что в компании увеличилось не только количество персонала, но и количество объектов, повысился уровень безопасности. В компании открываются новые направления, в компании, которая развивается, интересно работать. Приезжаешь на вахту и пару дней смотришь, что уже успели построить, что запустить, что пробурить. Я двенадцать лет в компании и могу сказать, что компания вышла на совершенно новый уровень развития.