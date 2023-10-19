Татьяна Молостова: «В Усть-Куте есть перспективы и можно жить»

«На самолёты не попасть, на поезда – тоже. Стоимость авиаперелёта сопоставима со стоимостью перелёта Иркутск-Москва. Инфраструктура Усть-Кута пришла в упадок», – заявила на БРИФ'23 директор Усть-Кутского газоперерабатывающего завода ИНК, депутат Законодательного собрания Иркутской области Татьяна Молостова. По ее словам, сейчас, когда в Усть-Кутском районе реализуются инвестиционные проекты федерального масштаба, нужно как можно быстрее создавать качественную инфраструктуру для жителей.

Усть-Кут нуждается в развитии

Город Усть-Кут является исторически крупным транспортным узлом, через который идут значимые финансовые потоки федерального уровня. И речь не только об Иркутской нефтяной компании, есть и другие проекты, подчеркнула Татьяна Молостова.

– Все заинтересованы в развитии Усть-Кута, но на протяжении последних десятилетий город не получал должного финансирования. За это время всё пришло в упадок – и ЖКХ, и транспортная инфраструктура, и аэропорт. Из Усть-Кута по федеральной трассе Вилюй невозможно двигаться ни весной, ни осенью. Всё это является значимым препятствием для экономического развития города. Не преодолев эти барьеры, мы не можем рвануть вперёд в районе, который может платить еще больше налогов и наполнять бюджет ещё больше, чем это делает сейчас.

Что не так?

Татьяна Молостова назвала в числе первоочередных задач решение инфраструктурных проблем.

– Мы можем в Усть-Кутском районе предоставить большое количество рабочих мест, но нам негде селить людей. И речь идёт не о проектах Иркутской нефтяной компании, для своих работников мы строим микрорайон. А где будут жить врачи, полицейские, сотрудники МЧС, транспортных компаний? Нужно жильё, нужен серьёзный проект, который позволит расшить это узкое место.

Второй пункт – это транспорт. Формально считается, что транспортная доступность у Усть-Кута есть, но на самолёты не попасть, на поезда не попасть. Стоимость авиаперелёта в Усть-Кут сопоставима со стоимостью перелёта Иркутск-Москва. И это – реальное препятствие для качественной жизни.

Третий пункт – мы могли и хотели бы оставлять молодёжь в нашем районе, чтобы она не уезжала, а работала на тех местах, которые мы создаём, но в Усть-Кутском районе нет качественного профессионального образования. Решить этот вопрос критически необходимо.

Далее следуют задачи, связанные с комфортной городской средой – чтобы были аккуратные уютные дворы, чтобы центральная улица Кирова, на которой уже 20 лет нет ливневой канализации, наконец-то была доступна для пешеходной прогулки и весной, и осенью, а не только летом.

Времени осталось немного

Проблем много, и их срочно надо решать. Сейчас территория не успевает за промышленным развитием, считает Татьяна Молостова.

– Что мы предлагаем? Мы готовы стать флагманом в нашем регионе и разработать мастер-план экономического развития Усть-Кута, чтобы оценить всю экономику, где есть большое предприятие, есть место малому и среднему бизнесу, есть место новым рабочим местам, новым налогам. Под это нужно рассчитать транспортные узлы, профессиональные и образовательные учреждения, объёмы медицинской помощи и так далее. И этот качественный мастер-план, согласованный и утверждённый на всех уровнях региональной и федеральной власти, нужно реализовывать. Для его воплощения мы предлагаем создать проектный офис, в который войдут представители региональной, муниципальной власти, местных сообществ. Надо торопиться. Времени осталось немного. Мы должны уже сейчас показывать жителям Усть-Кута, что здесь есть перспективы и здесь можно жить.