«Меняться – это естественное состояние бизнеса»

«Кризис – это вызов, и система управления изменениями – это способ этот вызов встретить», – заявил на БРИФ'23 директор функции управления организационными проектами компании «СИБУР» Михаил Трегубенко.

– Бизнес вне зависимости от ситуации в экономике, внешних и внутренних вызовов, постоянно находится в изменении, повышении эффективности бизнеса, выходе на новые рынки, поиске новых клиентов. Это естественное состояние бизнеса – меняться. Я отвечаю в СИБУРе за управление изменениями. Это та система, которая позволяет нашей компании принимать вызовы бизнеса, вызовы менеджмента, вызова внешней среды, экономики, геополитики, других событий. И умение устойчиво развиваться, быстро реагировать на эти вызовы, быстро принимать управленческие решения и достигать результатов по этим целям – это, что важно для любой компании.