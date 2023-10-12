Житель Иркутской области в надежде обогатиться перевел мошенникам 2,5 миллиона

Мошенники обманули 63-летнего жителя Нижнеилимского района Иркутской области, обещая ему крупные заработки, рассказали в региональной полиции.

Известно, что еще в июле потерпевшему позвонил незнакомец с предложением получить пассивный доход на инвестициях. Он же убедил установить специальное приложение для работы с акциями.

Мужчина доверился и на протяжении 3 месяцев перечислял на продиктованный счет личные и заемные деньги. Аферисты создавали иллюзию заработка и убеждали вкладывать все большие средства. Общая сумма ущерба – 2,5 млн рублей.

По факту случившегося проводится проверка.