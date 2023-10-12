Восьмиметровая стела появилась в Октябрьском округе Иркутска: как она выглядит

Новую стелу «Октябрьский округ» установили в Иркутске на пересечении улиц Седова и 25-го Октября. Проект профинансировали из областного и городского бюджетов, рассказали в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

Высота арт-объекта составляет восемь метров, здесь есть надпись, схема города, циферблат. Стела имеет металлический каркас, обшитый панелями, она установлена на бетонный фундамент. Вокруг уложена плитка, обустроен газон. Также предусмотрена подсветка, ее подключат в ближайшее время.

Автором проекта выступил архитектор Сергей Демков. Идея установки стелы появилась еще два года назад во время празднования 80-летия округа. Задумку создания такого символа поддержали жители. Они приняли активное участие в народном голосовании, благодаря чему удалось получить финансирование и реализовать проект.