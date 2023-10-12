Объемы строительства в регионах России выросли за 9 месяцев на 9%

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что строительная отрасль в стране продолжает стабильно расти. Подробные цифры назвали в пресс-службе кабмина

Объем вырос на 9%, градостроительный потенциал – на 2,3%, до 421 млн кв. м. Объем действующих разрешений на строительство также увеличилось и достигло 157,2 млн кв. м.

С начала года было введено 79,7 млн кв. м. жилья. Объем многоквартирных домов вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. Также отмечается уверенный рост ипотеки: за 9 месяцев было выдано 1,45 млн кредитов, что на 62% больше, чем в прошлом году.

Льготные программы также демонстрируют хорошую динамику с выдачей 657,3 тыс. кредитов с государственной поддержкой, что составляет прирост 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.