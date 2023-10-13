Рост цен в сентябре превысил ожидания

В сентябре рост цен существенно ускорился (0,87 м/м, против 0,28% м/м в августе) и обновил максимумы с января текущего года. Результаты сентября оказались выше ожиданий, сформированных на основе недельной статистики. Уровень годовой инфляции превысил наш прогноз (6% г/г, против прогноза 5,7-5,8%). По нашим оценкам, тренд фактической инфляции сместился к верхней границе прогноза ЦБ (6-7% на конец года), хотя еще месяц назад был у его середины.

Индекс базовой инфляции, характеризующий динамику устойчивой компоненты инфляции, 4-й месяц подряд обновляет максимумы с апреля 2022 года (+0,92 м/м за месяц, после +0,75% м/м за август), сигнализируя о росте и силе проинфляционных рисков.

Наш прогноз инфляции на конец года повышен (с 6,4% г/г до 7% г/г). Риски формирования более высокой траектории инфляции не снижаются.

Считаем, что ЦБ продолжит повышение ключевой ставки. Но меры по стабилизации курса рубля (введение обязательной продажи валютной выручки крупными экспортерами и системы контроля за управлением их валютной ликвидностью) ограничат потребность в уровне необходимого повышения ключевой ставки. Таким образом, прогноз ключевой ставки оставляем без изменений (до конца года ждем +100 б.п. до 14%, после чего она будет зафиксирована на этом уровне примерно на полгода).

Ускорение инфляции в сентябре было обусловлено неожиданно сильным ростом цен на продукты питания. Остаточные процессы сезонного снижения цен на овощи были с избытком покрыты ростом цен по широкому перечню товаров (мясо, молочка, фрукты, крупы, яйца и т.д.), причина которого – повсеместный рост издержек и благоприятные условия для их переноса на потребителя.

В то же время основным драйвером инфляции в сентябре оставался рост цен на непродовольственные товары, которые продолжали дорожать на фоне реализованного ослабления рубля. Кроме того, на фоне роста мировых цен на нефть и планов властей по снижения демпферных платежей для нефтепереработчиков существенно ускорился рост цен на бензин и особенно дизель. Только к концу месяца, после введения запрета на экспорт нефтепродуктов, ситуацию удалось стабилизировать. Однако вторичные инфляционные эффекты от подорожания нефтепродуктов уже были запущены и продолжат работать в краткосрочной перспективе.

Недельная статистика подтверждает стабилизацию ценовой ситуации в сегменте непродовольственных товаров. Однако, полагаем, что в краткосрочной перспективе рост цен возобновится на фоне продолжения восстановительного роста спроса в сегменте, а также высокого потребительского сезона в конце года.

При этом вторичные инфляционные процессы уже набрали силу в сегменте продуктов питания и нарастают в сегменте услуг населению.

В этой связи сезонное торможение роста цен на услуги населению осенью этого года может отсутствовать. До конца года не исключаем постепенного усиления роста цен.

Рост базовой инфляции, характеризующий устойчивый компонент индекса потребительских цен, 4-й месяц подряд обновляет максимумы с апреля 2022 года. Очищенное от сезонности аннуализированное значение базовой инфляции закрепилось выше 10% и кратно превышает инфляционный таргет ЦБ, указывая на значимость рисков длительного сохранения высокой инфляции. До конца года мы не видим оснований для существенного улучшения ситуации. В таких условиях Банк России продолжит повышать ключевую ставку.