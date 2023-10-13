Спрос на рынке труда в Иркутской области вырос на 35%

Служба исследований hh.ru проанализировала на каких специалистов в Иркутской области заметнее всего вырос спрос в сентябре этого года.

Спрос на рынке труда в Иркутской области продолжает активно расти: по итогам сентября этого года количество вакансий, открытых работодателями, выросло на 35% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В целом по стране зафиксирована еще более высокая динамика активности работодателей - объем вакансий в прошедшем месяце вырос на 49,6% год к году, а в Сибирском ФО - на 40,4%. При этом лидерами по росту спроса на персонал среди сибирских регионов в сентябре стали Кузбасс (+46,5%) и Новосибирская область (+44,7%).

Среди тех направлений, где работодатели открыли более 100 вакансий в Иркутской области, самый заметный рост спроса произошел на специалистов из профсферы «Административный персонал» (+62,4% в сентябре 2023 к сентябрю 2022), и прежде всего это касается курьеров. Далее идут такие направления как «Автомобильный бизнес» (+53,2%), «Управление персоналом, тренинги» (+48,5%), «Продажи, обслуживание клиентов» (+43,6%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+41,6%), «Рабочий персонал» (+39,6%), «Домашний, обслуживающий персонал» (+38,7%), «Высший и средний менеджмент» (+37,5%) и «Розничная торговля» (+34,5%).

И, наоборот, снижение активности работодателей наблюдается лишь в двух направлениях – «Наука, образование» (-7,1% вакансий в сентябре 2023 к сентябрю 2022) и «Безопасность» (-28,2%).