Россельхозбанк принял участие в Форуме по взысканию просроченной задолженности «Лидеры цифрового развития»

Светлана Вишнякова приняла участие в Форуме «Лидеры цифрового развития» по взысканию просроченной задолженности — крупнейшем деловом мероприятии по развитию направлений работы с проблемной задолженностью.

Гостями и спикерами Форума стали представители ведущих банков, руководители коммерческих и микрофинансовых организаций, IT-компаний, страховых компаний и коллекторских агентств, представители ФССП и Банка России.

В рамках Форума в качестве спикера Светлана Вишнякова выступила с докладом «Продажа залогового имущества должников», на котором были представлены сервисы, возможности и преимущества цифровой экосистемы Банка «СВОЁ», в том числе по размещению залогового имущества Банка, а также имущества, находящегося в собственности Банка. Сервисы 7 платформ Банка вызвали интерес у участников сессии. Прошла живая дискуссия о существующих возможностях использования маркетплейсов цифровой экосистемы «СВОЁ».

На Форуме также поднимались актуальные вопросы применения возможностей искусственного интеллекта в различных сферах, создание инновационных экосистем, влияние больших языковых моделей на развитие речевых технологий, цифровизация процессов урегулирования проблемной задолженности, а также развитие программ лояльности в целях укрепления взаимоотношений с клиентами и другие темы.

В рамках Форума состоялось отдельное совещание представителей банков – участников, касающееся механизма комплексного урегулирования проблемной задолженности клиента, находящейся в различных банках, с целью предотвращения возникновения просроченной задолженности или урегулирования задолженности на ранних сроках, повышения лояльности клиентов и предотвращения банкротств заемщиков.

РСХБ является активным участником Рабочей группы по вопросам развития процедуры комплексного урегулирования задолженности заемщиков, в состав которой входят представители ведущих банков, Банка России, Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, Главный финансовый уполномоченный и другие заинтересованные участники.