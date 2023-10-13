Братчанин снял триллер с Агатой Муцениеце: когда фильм выйдет на экраны

Уроженец города Братска Иркутской области Андрей Паюков снял новый триллер «Подвал господина Гринберга», который скоро должен выйти на экраны: сибиряк является и сценаристом, и режиссером работы. Подробности сообщает компания Cinemaplex, которая занималась продакшеном картины.

«В маленьком провинциальном городке начали пропадать молодые девушки. Подозрение полиции вызвал Артур Гринберг, которого видели в баре с последней пропавшей. Но так ли все просто и сможет ли полиция поймать преступника?» – говорится в описании сюжета.

Роли в фильме сыграют актеры Агата Муцениеце, Вадим Кошмай, Серафим Долбунов, Анастасия Бактимирова и другие. Кино будет идти 99 минут и выйдет в прокат с 19 октября.