Делегация Россельхозбанка приняла участие в третьем Российском экологическом форуме

С 8 по 11 октября в столичном регионе прошел третий Российский экологический форум (РЭФ) – крупнейшее отраслевое событие, объединяющее главных игроков сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, организованное Российским экологическим оператором.

Мероприятие прошло на площадке СберУниверситета и объединило представителей власти, отраслевых специалистов и предпринимателей. Среди топ-спикеров форума — вице-премьер Виктория Абрамченко, глава Минприроды России Александр Козлов и генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Основные темы — расширенная ответственность производителей и новые механизмы регулирования отрасли, инвестиционные проекты, зеленое финансирование, нормотворчество в сфере обращения с ТКО, цифровизация отрасли и построение экономики замкнутого цикла.

Спикером с докладом на сессии «Выгодное предложение: льготные займы в отрасли обращения с ТКО» по треку «Инвестиции» выступил директор Департамента по работе на рынках капитала Денис Тулинов. Он рассказал о сотрудничестве с ППК «РЭО» и об особенностях размещения облигаций экологического оператора.

«В партнерстве с РЭО мы видели для себя отдельную важную задачу (помимо финансирования Проектов ТКО) – подготовить РЭО к выходу в качестве эмитента на публичный долговой рынок, что откроет возможности для РЭО привлекать финансирование от неограниченного пула рыночных инвесторов», – отметил Денис Тулинов.

Также на форуме в рамках «Пиар в экологии: гринвошинг VS зеленые тренды» выступила начальник Управления коммуникаций Департамента маркетинга и кокммуникаций Галия Шакирова. Она поделилась с участниками и спикерами, среди которых представители компаний «Вкусно и точка», «ЭкоЛайн», «Сибур», «Русская медиагруппа» и ППК РЭО проектами в области устойчивого развития, реализуемыми Банком и Фондом «Экология» совместно с различными партнерскими организациями и рассказала об инструментах их продвижения.