«Сила Сибири» будет поставлять в Китай почти 40 млрд кубометров газа в год

«Российская энергетическая неделя» проходит в России. В мероприятиях события принял участие президент Владимир Путин, который сделал ряд важных заявлений, в том числе о газопроводе «Сила Сибири», связанном с Иркутской областью.

«Развивается экспорт российского газа в Китайскую Народную Республику. В 2025 году газопровод «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность 38 миллиардов кубометров газа в год. Но уже сегодня поставки по нему регулярно превышают объемы контрактных обязательств», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

Данный газопровод транспортирует топливо с Ковыктинского месторождения в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии потребителям на Дальнем Востоке и в Китае. Его протяженность – более 3 тысяч километров. Трасса системы проходит по территориям Приангарья, Якутии и Амурской области.

«Сила Сибири» была запущена в работу в декабре 2019 года.