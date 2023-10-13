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Указ о продаже валютной выручки экспортерами не будет опубликован – Песков

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что указ президента Владимира Путина об обязательной продаже выручки в иностранной валюте компаниями-экспортерами не будет опубликован. По его словам, указ останется для служебного пользования, а список компаний, которых касается указ, не может быть опубликован.

– По понятным причинам список этих компаний, учитывая недружественные действия ряда стран, не может быть опубликован,– подчеркнул господин Песков.

Напомним, что правительство ввело требования по обязательной репатриации валютной выручки для ограниченного круга компаний. Указ об этом подписан президентом. Документ требует от компаний зачислять на свои счета в уполномоченных банках (о порядке отбора уполномоченных банков ничего не известно) заработанную иностранную валюту и осуществлять ее обязательную продажу на внутреннем рынке. Особый режим вводится для 43 групп компаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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