В Альфа-Банке отменяют комиссию на переводы для предпринимателей

Теперь предприниматели, впервые открывшие счёт для бизнеса в Альфа-Банке, могут переводить деньги себе между счетами, другим компаниям и даже частным клиентам в мобильном приложении или интернет-банке Альфа-Бизнес совершенно бесплатно.

При переводе на счета компаний размер перевода и сумма неограниченны. Частным лицам, включая самозанятых, а также на свои собственные счета в Альфа-Банке можно переводить до 10 млн рублей в месяц.

Акция действует для новых клиентов с выручкой до 500 млн рублей. Подключение происходит автоматически при открытии счета до 28 декабря 2023 года. Данная возможность предоставляется клиентам в рамках подписки на переводы и действует бесплатно в течение четырех месяцев с момента открытия счета.

«Мы всегда помогаем наши клиентам развивать бизнес. В этом году мы создали Фонд немалого бизнеса и выдели предпринимателям 100 миллионов рублей, также мы запустили серию нетворкинг-мероприятий по всей стране — Альфа-Конфу, а также предлагаем лучшие решения — среди них революционное — мы отменили комиссию за переводы как на счета компаний, так и на счета частных клиентов», — руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.

Открыть счет и узнать подробности акции можно онлайн на сайте Альфа-Банка.