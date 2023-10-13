Законопроект о сохранении пособий при досрочном выходе из декрета внесут в Госдуму

Норма должна заработать с 2024 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова премьер-министра России Михаила Мишустина.

«По поручению президента [РФ Владимира Путина] правительство подготовило изменения в законодательство, позволяющие сохранить назначенные выплаты и при полной занятости. Родители, если захотят, смогут вернуться из декрета и получать одновременно и пособие, и зарплату в течение полутора лет после родов», – указал российский премьер.

Предоставляться средства будут и в случае, когда человек решит на время отпуска по уходу за ребенком устроиться в другую компанию, не лишаясь места у основного работодателя.

Ранее эксперты рассказали, кому проще работать в декрете. Чаще всего в декрете подрабатывают тестировщицы программного обеспечения: две трети из них подрабатывали по своей специальности во время отпуска по уходу за ребенком. Переводчицы также не оставляют свою профессию: 65% из них трудятся, находясь в декрете. Столь же успешно совмещают декрет и работу по специальности дизайнеры (64%).

Не переставали работать, находясь в декрете, 49% женщин-журналистов. Нередко подрабатывают в отпуске по уходу за ребенком женщины-программисты (42% опрошенных). Подработкой по профессии во время декрета занимались 38% юристов, 35% маркетологов, 34% HR-менеджеров, каждая третья женщина-архитектор (33%).