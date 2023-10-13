АТБ – драйвер развития финансовой грамотности

Азиатско-Тихоокеанский банк ведет активную работу по повышению финансовой грамотности населения. Банк создал специальный раздел с полезными материалами, сотрудники проводят познавательные лекции и выступают на тематических мероприятиях.

На официальном сайте АТБ появилась страница «Всё о финансовой грамотности». Читатели могут ознакомиться с распространёнными схемами мошенничества и получить советы, как не попасть на их уловки. Также в разделе находится информация о разновидностях банковских продуктов и услуг, чтобы клиенты могли лучше в них ориентироваться.

В конце сентября работники банка приняли участие в VII Фестивале финансовой грамотности и предпринимательской культуры в Москве. Руководитель направления управления методологии бизнес-процессов, председатель комитета по повышению уровня финансовой грамотности Ассоциации российских банков Максим Семов выступил с лекцией о финансовом мошенничестве.

Он рассказал о наиболее массовых способах мошенничества, психологических приёмах, методах воздействия, привел примеры диалогов. Эксперт подробно пояснил, как именно граждане попадают на уловки преступников, теряя свои деньги, а также особо выделил проблему соблюдения гражданами информационной безопасности, правил использования электронных средств платежа. Часть лекции была посвящена действиям, направленным на предупреждение мошенничества.

В октябре состоялась межрегиональная конференция «Повышение защищенности потребителей банковских и финансовых услуг от мошеннических действий третьих лиц». Организаторы – главное управление Банка России по Центральному федеральному округу и Ассоциация российских банков.

Одним из спикеров был Максим Семов. Он поднял тему о дропах – тех, кто оказывает услуги мошенникам. Это подставные лица, которых привлекают мошенники для организации и осуществления преступлений. По незнанию они готовы за плату помочь преступникам в обналичивании или переводе похищенных средств.

Участники конференции обсудили проблему, затронув отдельно вопросы ответственности с представителями МВД, ФСИН и прокуратуры: мошенники жертвуют дропами при первой необходимости и именно дропы несут ответственность по совокупности статей административного и уголовного кодексов. В отдельных случаях наказания могут доходить до пожизненного срока.

Азиатско-Тихоокеанский банк в рамках развития финансовой грамотности взаимодействует с различными учебными заведениями, социальными службами, организациями финансового рынка, общественными объединениями и государственными структурами.

Сотрудники АТБ принимают участие в различных мероприятиях, входят в состав жюри государственного конкурса преподавателей финансовой грамотности, регулярно встречаются с гражданами.