Дальневосточный банк объявляет Hackathon-2023

9 октября 2023 года открывается приём заявок на конкурс Дальневосточного банка для студентов IT-направлений. Соревнование призвано выявить как самых талантливых специалистов, так и точки роста для продуктов финансового учреждения. Среди целей мероприятия также заявлено развитие деятельности Банка с применением новейших финансовых инструментов и технологий.

Заявки принимаются от команд учащихся учебных заведений Приморского края возрастом от 18 лет по любому из следующих направлений: Front, Back, Fullstack разработчики, специалисты по анализу данных, UX/UI дизайнеры, Product, Project-менеджеры, системные архитекторы, архитекторы ПО, а также прочие IT-специальности.

«Задача участников Хакатона-2023 – создать работоспособный прототип на базе открытых источников: на этапе создания концептов основное внимание мы будем уделять именно им. После проведения мероприятия переход с открытого решения к on-premise будет осуществляться в формате пилотирования проекта в Дальневосточном Банке», - прокомментировал Герман Истомин, председатель жюри конкурса, начальник управления развития департамента информационных технологий Дальневосточного банка.