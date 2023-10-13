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Дальневосточный банк объявляет Hackathon-2023

9 октября 2023 года открывается приём заявок на конкурс Дальневосточного банка для студентов IT-направлений. Соревнование призвано выявить как самых талантливых специалистов, так и точки роста для продуктов финансового учреждения. Среди целей мероприятия также заявлено развитие деятельности Банка с применением новейших финансовых инструментов и технологий.

Заявки принимаются от команд учащихся учебных заведений Приморского края возрастом от 18 лет по любому из следующих направлений: Front, Back, Fullstack разработчики, специалисты по анализу данных, UX/UI дизайнеры, Product, Project-менеджеры, системные архитекторы, архитекторы ПО, а также прочие IT-специальности.

«Задача участников Хакатона-2023 – создать работоспособный прототип на базе открытых источников: на этапе создания концептов основное внимание мы будем уделять именно им. После проведения мероприятия переход с открытого решения к on-premise будет осуществляться в формате пилотирования проекта в Дальневосточном Банке», - прокомментировал Герман Истомин, председатель жюри конкурса, начальник управления развития департамента информационных технологий Дальневосточного банка.

Сбор заявок продлится до 20 октября. Итоги мероприятия будут подведены до 17 ноября 2023 года. Подробности – на сайте Дальневосточного банка.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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