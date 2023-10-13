Дальневосточный банк объявляет Hackathon-2023

Заявки принимаются от команд учащихся учебных заведений Приморского края возрастом от 18 лет по любому из следующих направлений: Front, Back, Fullstack разработчики, специалисты по анализу данных, UX/UI дизайнеры, Product, Project-менеджеры, системные архитекторы, архитекторы ПО, а также прочие IT-специальности.
«Задача участников Хакатона-2023 – создать работоспособный прототип на базе открытых источников: на этапе создания концептов основное внимание мы будем уделять именно им. После проведения мероприятия переход с открытого решения к on-premise будет осуществляться в формате пилотирования проекта в Дальневосточном Банке», - прокомментировал Герман Истомин, председатель жюри конкурса, начальник управления развития департамента информационных технологий Дальневосточного банка.Сбор заявок продлится до 20 октября. Итоги мероприятия будут подведены до 17 ноября 2023 года. Подробности – на сайте Дальневосточного банка.