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Ингосстрах Банк запустил онлайн-кредитование

Ингосстрах Банк расширил функционал мобильного приложения, дополнив его онлайн-заявкой на кредит. Теперь у клиентов банка появилась возможность оформить кредит без посещения офиса или звонков в контакт-центр. Вся процедура – от подачи заявки до принятия решения и перевода денег на счет – реализована в приложении.

Оформлять бумажные документы не требуется. При этом перед заключением кредитного договора можно посмотреть кредитную заявку и индивидуальные условия, сформированные в виде электронных документов. Подписывается пакет документов простой электронной подписью через ввод СМС-кода. Весь процесс оформления кредита занимает около 15-20 минут, средства поступают на счет и сразу доступны для использования.

Кредитная онлайн-заявка стала современным дополнением к уже существующему функционалу в разделе «Кредиты»: внесению платежей по графику, подаче заявлений на частичное или полное досрочное погашение, заказу справок.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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