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Примсоцбанк возобновил приём заявок на «Сельскую ипотеку»

На сегодняшний день сельская ипотека – одна из самых выгодных на рынке ипотечного кредитования. По программе заёмщик может оформить кредит на покупку индивидуального жилого дома с земельным участком или дома блокированной застройки с земельным участком, расположенный на сельских территориях (сельских агломерациях) на новых улучшенных условиях.

Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, максимальная увеличена с 3 000 000 до 6 000 0000 рублей. Процентная ставка составляет от 2,8% до 3% годовых. Первоначальный взнос – от 20%. Срок кредитования от 1 года до 25 лет.

Особенность программы в том, что ее могут оформить все категории граждан, требования к возрасту отсутствуют. Продавцом недвижимости может выступать как физическое, так и юридическое лицо.

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– На фоне текущих ставок по банковским продуктам возможность оформить ипотеку по льготной ставке 2,8% – это отличное предложение. С помощью программы мы с удовольствием реализуем мечты своих клиентов стать обладателями собственного загородного жилья на выгодных условиях, – прокомментировал начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Илья Ткачук.

Узнать подробнее об ипотеке в Примсоцбанке можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону 8(800)350-42-02 либо *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:LdtCJzJre

/ Сибирское Информационное Агентство /
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