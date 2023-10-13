Примсоцбанк возобновил приём заявок на «Сельскую ипотеку»

На сегодняшний день сельская ипотека – одна из самых выгодных на рынке ипотечного кредитования. По программе заёмщик может оформить кредит на покупку индивидуального жилого дома с земельным участком или дома блокированной застройки с земельным участком, расположенный на сельских территориях (сельских агломерациях) на новых улучшенных условиях.

Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, максимальная увеличена с 3 000 000 до 6 000 0000 рублей. Процентная ставка составляет от 2,8% до 3% годовых. Первоначальный взнос – от 20%. Срок кредитования от 1 года до 25 лет.



Особенность программы в том, что ее могут оформить все категории граждан, требования к возрасту отсутствуют. Продавцом недвижимости может выступать как физическое, так и юридическое лицо.

