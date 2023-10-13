Как колебания курса рубля отразятся на ставках по вкладам

15 сентября 2023 года Банк России принял решение поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов – с 12 до 13%. Это уже третье повышение за последние 2 месяца. Регулятор считает, что для укрощения растущей инфляции стране сейчас нужна жесткая денежно-кредитная политика. В ЦБ объяснили решение о повышении ставки ускорением инфляции, в том числе из-за роста спроса и ослабления рубля летом 2023 года. О том, как колебания курса могут отразиться на ставках по вкладам, рассказывает начальник управления сопровождения розничных операций, Андрей Пыжов.

Какие факторы влияют на ставки по вкладам?

Традиционно на размер ставки влияют:



• сроки привлечения денег по договорам;

• деловая репутация и рейтинг финансовой организации;

• тип вклада. На процент влияют условия заключенного соглашения. Как правило, в договоре прописывается, что банк не вправе без уведомления клиента изменять процентные ставки до истечения срока договора.

Стоит ли ждать повышения ставок по вкладам до нового года? Чего ожидать вкладчикам?

По мнению аналитиков Примсоцбанка, рынок не ждал продолжения жесткой денежно-кредитной политики от ЦБ в долгосрочной перспективе. Поэтому существенно повышать доходность вкладов банки спешить не будут. В текущих условиях можно ожидать небольшого роста ставок по краткосрочным вкладам. В то же время повышение ключевой ставки на 1 п. п. вряд ли существенно скажется на ставках по депозитам на срок от одного года и выше.

Нужно ли будет платить налог на полученные в 2023 году процентные доходы по вкладам и счетам?

С 1 января 2023 года завершилось действие льготы, которая освобождала клиентов от налога на процентные доходы, полученные в 2021 и 2022 годах по вкладам и остаткам на счетах в российских банках. Налог на процентные доходы, полученные в 2023 году, необходимо будет заплатить до 1 декабря 2024 года.

Есть ли вероятность, что в 2023-2024 отменят налог на вклады?

Правительство не поддержало законопроект об отмене 13% налога с доходов по банковским вкладам. По информации кабмина, принятие соответствующего федерального закона приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в 2024 году в размере 101,6 млрд рублей, что негативно повлияет на возможность финансового обеспечения расходных обязательств государства, в том числе, социальных.

В ближайшее время ЦБ может понизить ключевую ставку?

В базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 9,6–9,7% годовых в 2023 году, 11,5–12,5% годовых в 2024 году, 7,0–8,0% годовых в 2025 году.

Сможет ли банковский вклад опередить инфляцию в 2024 году?

В условиях высокой инфляции реальная доходность депозитов будет оставаться невысокой даже при номинальном росте ставок. Поэтому для сохранения и приумножения сбережений наряду с депозитами стоит также рассмотреть инструменты, не привязанные к инфляции, – золотые слитки, инвестиционные монеты, ОМС, акции, облигации.

Как повышение ключевой ставки отразится на расчёте налога на доходы по вкладам?

Рост ключевой ставки приводит к увеличению необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам. Т.е. сумма процентов, которую можно получить по вкладу по итогам года и не платить при этом налог, стала больше. С начала 2023 года ставка Банка России выросла с 7,5% до 13%. В результате необлагаемая база налога на процентный доход по вкладам выросла с 75 000 до 130 000 рублей. В случае, если до конца года ключевая ставка вырастет ещё раз, это приведет также к изменению размера необлагаемой базы.