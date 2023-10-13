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Компания «ПСБ Страхование» оформила первый страховой полис для обеспечения потребительского кредита в Луганске

Компания «ПСБ Страхование» (Группа ПСБ) выдала первый полис личного страхования потребительского кредита в Луганске, который соответствует программам, действующим на территории Российской Федерации.

Получить консультацию об условиях и способах приобретения страховых продуктов компании «ПСБ Страхование», а также рассчитать стоимость полиса можно в любом отделении ПСБ, расположенном в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.   

«Сегодня жителям новых регионов доступны не только финансовые продукты ПСБ, но и небанковские сервисы, включая страховые услуги. В июне мы запустили продажу полисов ОСАГО, совсем недавно обеспечили страховую защиту ипотечной сделки для покупки квартиры в Мариуполе – это первый и единственный на сегодняшний день полис с покрытием военных рисков в России. В полис личного страхования потребительского кредита включен полный перечень услуг, в том числе защита рисков утраты трудоспособности. До конца этого года планируем предоставить жителям максимально широкий перечень услуг, которые будут обеспечивать страховую защиту как физических, так и юридических лиц, а также способствовать экономическому развитию новых регионов», – отметил Алексей Назаров, вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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