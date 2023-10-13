Петр Фрадков наградил победителей III Международной олимпиады по финансовой безопасности

Петр Фрадков, председатель ПСБ, принял участие в церемонии закрытия и награждения самых активных участников III Международной олимпиады по финансовой безопасности, вручил награды призерам и победителям сразу нескольких специальных номинаций, которые учредил ПСБ. Торжественная церемония награждения с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко состоялась в Парке науки и искусства «Сириус».

«Олимпиада объединила талантливых школьников и студентов по всему миру и стала уникальной международной площадкой для обмена знаниями, опытом, культурой, образовательного сотрудничества и общения, налаживания дружеских и партнерских контактов. Искренне поздравляю всех участников, призеров и победителей, ведь все это - очень ценный опыт», — выступил на церемонии награждения Петр Фрадков.

Глава ПСБ вручил специальные награды в номинациях «За волю к победе», «Первооткрыватели» «Исследователи платформы», «Самый пытливый ум». Отдельно Петр Фрадков отметил участника за вклад в формирование предложений по развитию платформы «Содружество» и активное участие в мероприятиях ПСБ, проводимых на олимпиаде.

ПСБ традиционно поддерживает Международную олимпиаду по финансовой безопасности для школьников 8–10-х классов и студентов, которые учатся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, выступает индустриальным партнером. При участии банка в 2023 году была разработана уникальная международная социально-образовательная платформа «Содружество», которая объединила в себе обучающий контент, сервисы для общения участников сообщества, а также функционал профессионального тестирования и карьерных траекторий.